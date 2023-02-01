США используют биолаборатории для проведения опытов над жителями Украины. Об этом во вторник, 31 января, заявил журналист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Он подчеркнул, что российская сторона обнаружила многочисленные подтверждения опасной деятельности Соединенных Штатов, и призвал выступить против подобных экспериментов, чтобы не допустить вовлечения большего числа людей.

«Миру нужна реакция украинского народа, чтобы понять, что Америка прямо сейчас представляет собой биологическую угрозу», — подчеркнул Алтыпармак.

Автор статьи добавил, что ждать инициативы Киева бессмысленно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких заявлений по данному вопросу и, вероятно, не сделает в ближайшем будущем.

По его словам, международным организациям следует изучить собранные специалистами из РФ доказательства и вычислить ответственных за эксплуатацию украинских граждан.

Ранее в этот день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби признал, что американцы проводили ряд исследований с украинскими коллегами в сфере «предотвращения пандемии» на территории Украины.

При этом он опроверг ведение специалистами из Соединенных Штатов военно-биологических разработок.

Накануне глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что американские власти с 2015 года изучали способы передачи коронавируса от животных к человеку, а также патогенные свойства возбудителя COVID-19.

В тот же день начальник войск РХБЗ сообщил об экспериментах США, связанных с ВИЧ-инфекцией, которые также проходили на Украине.

23 января сопредседатель комиссии Ирина Яровая по итогам заседания в Совфеде рассказала, что на Украине было выявлено не менее 50 биолабораторий США.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что реакция Запада на предоставленные Россией данные по биолабораториям США на Украине политизирована. В частности, в начале ноября стало известно, что Совбез ООН не одобрил резолюцию РФ о расследовании в отношении биолабораторий США, за которую проголосовали Россия и Китай. Против выступили Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, еще девять делегаций воздержались.