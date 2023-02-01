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Венгрия напомнила Украине об установке Киевом памятников пособникам нацистов
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Венгрия напомнила Украине об установке Киевом памятников пособникам нацистов

Госсекретарь Венгрии Янош Надь упрекнул Украину в установке памятников пособникам нацистов
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь 31 января напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, раскритиковавшему Орбана и венгерскую политику, что на Украине ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейское и польское население.

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Ранее Филатов раскритиковал Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей». В частности, он заявил, что Венгрию «ненавидят везде: от Румынии со Словакией до Сербии с Украиной» и что Будапешт «в каждой мировой войне» стремился «угодить тиранам».

В ответ на заявление Филатова Янош Надь сказал, что «вопрос, кого где ненавидят, очень субъективен». По его словам, высказывание о стремлении Венгрии угодить тиранам — является искажением. Надь считает, что гражданину страны, чье название означает «у края», стоит знать, «как сложно и как рискованно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением».

Помимо этого, политик напомнил, что украинские военные участвовали в подавлении венгерской революции 1956 года.

«Я также не считаю уместным, что по всей Украине ставят памятники лицам, во время Второй мировой войны сотрудничавшим с нацистами. Тем лицам, которые участвовали в истреблении еврейских и польских граждан. Скромность и знание истории были бы обоснованы», — сказал Надь в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он призвал Филатова, за которого голосовали на выборах 150 782 человека, быть более уважительным к Венгрии и главе ее правительства, за которого голосовали 3 060 706 венгров. Так как уважение может быть только взаимным.

Надь уточнил, что премьер-министр Орбан имел в виду не саму Украину, а прифронтовые территории, где идут боевые действия. Кроме того, политик заявил, что в связи с низким шансом скорого завершения конфликта и возобновления мирной жизни, эти места «по праву можно назвать ничейной землей».

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова премьер-министра страны Виктора Орбана соответствуют официальной точке зрения Будапешта. Как пояснил глава венгерского МИДа, целые местности, регионы и части страны становятся практически безлюдными и непригодными для жизни. Дипломат подчеркнул, что Будапешт хочет скорейшего завершения конфликта. По его словам, посол Венгрии в Киеве посетил украинский МИД, как того требуют дипломатические правила.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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