Военкор «Известий» увидел работу артиллерии РФ на угледарском направлении

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в среду, 1 февраля, показал работу российской артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

«Работаем на угледарском направлении. Поддерживаем наших. В сутки до 10 пакетов, иногда бывает, что руки устают, но не поддаемся работаем. Машина надежная», — рассказал командир расчета с позывным «Тигр».

По словам корреспондента, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» находятся на боевых позициях круглосуточно. «Грады» уничтожают как артиллерийские батареи, так и укрепрайоны.

«Бьем по посадкам, чтобы наша пехота могла продвинуться. Машина работает каждый день. В принципе со своими обязанностями справляется», — уточнил командир боевой машины с позывным «Хулиган».

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу артиллерии по позициям ВСУ. На кадрах с линии соприкосновения видно, как орудие наводится по координатам, затем его заряжают и происходит залп по заданной цели.

Также корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 31 января показал работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по украинским позициям. По его словам, российская реактивная артиллерия для ВСУ является одной из приоритетных целей. Поэтому противник старается бить по ней из всего, что есть. В связи с этим «Ураганы» тщательно маскируют.

Ранее, 19 января, корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что РСЗО «Град» используют для подавления сил противника на больших расстояниях. Эффективность этих орудий сложно переоценить — от воздействия снарядов не укроешься в блиндажах и окопах. В среднем одна установка отправляет в небо по 2–3 пакета за сутки, по 40 снарядов в каждом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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