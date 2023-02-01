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Посол РФ раскритиковал слова президента Австрии о конфликте на Украине

Посол России в Австрии: слова президента Австрии расширяют границы западной мифологии
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Фото: Посольство России в Австрии
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Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский 31 января отреагировал на слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальной войне», которая якобы ведется на Украине.

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В ходе визита в Братиславу Ван дер Беллен заявил, что Россия ведет «колониальную войну против Украины», в которой страны Запада обязаны помочь Киеву, его заявление привел австрийский телеканал ORF.

«Президент Австрии Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине», — написал посол в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Любинский отметил, что речь идет об очередном факте «коренной подмены понятий и причинно-следственных связей».

По его словам, хорошо известно, что сторонники киевского режима «вполне открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса нелюдью, не имеющей никаких прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории».

Таким образом, русскоязычное население Донбасса «годами не просто эксплуатировали, но и изгоняли, и просто уничтожали под молчаливое будто бы неведение западных псевдолиберальных демократий», заявил Любинский.

Как подчеркнул посол, миссия российской армии, наоборот, носит освободительный, деколонизаторский характер. По его мнению, для того, чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть в глаза жителям Донбасса или поговорить с крымчанами, а не повторять требования Владимира Зеленского «о наказании России поставками всё новых и более дальнобойных тяжелых вооружений из «Фондов мира» ЕС».

Накануне стало известно, что Австрия и Венгрия не будут отправлять оружие на Украину.

30 декабря глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что в настоящий момент у России и Европы нет точек соприкосновения, однако игнорировать Москву нельзя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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