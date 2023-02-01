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Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшой снег, гололедица и до нуля градуса тепла — такая погода ожидает столицу в среду, 1 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от -2 до 0 градусов днем, ночью — от -3 до -1.

Прогнозируется днем южный ветер со скоростью 5–10 м/c, ночью ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

По прогнозу ведущего специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, который она озвучила ранее, 30 января, «Известиям», температура воздуха в столице на предстоящей неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание. Как уточнила специалист, всю неделю, за исключением субботы, погоду будет определять теплая часть атлантического циклона.

Еще 24 января Татьяна Позднякова в беседе с Известиями» отмечала, что февраль традиционно не является самым холодным месяцем года, такая прерогатива остается за январем. Минимальная температура будет в пределах не ниже, чем –10...–15 градусов, добавила она.

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