Не менее 14 человек погибли при пожаре в доме на востоке Индии

Не менее 14 человек погибли и еще 11 получили травмы от пожара, который произошел в многоэтажном жилом доме в городе Дханбад в штате Джаркханд на востоке Индии. Об этом во вторник, 31 января, сообщил местный телеканал NDTV.

Отмечается, что возгорание в 13-этажном здании началось около 18:00 по местному времени.

Заместитель комиссара города Сандип Кумар заявил, что всех пострадавших доставили в больницы Дханбада. По информации Press Trust of India, среди погибших есть женщины и дети.

В настоящий момент спасатели завершили работы по поиску и эвакуации жильцов. В работах были задействованы порядка 40 пожарных машин.

Главный министр Джаркханда Хемант Сорен назвал инцидент душераздирающим. Он пообещал обеспечить пострадавших всем необходимым, а также выразил соболезнования семьям погибших.

«Глубоко потрясен гибелью людей в результате пожара в Дханбаде. Мои мысли с теми, кто потерял своих близких. Пусть раненые скорее поправятся», ― написал в своем Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее, 15 января, не менее 60 человек пострадали в состязаниях с участием быков в южном индийском штате Тамилнад. Инцидент произошел во время празднования ежегодного праздника плодородия Понгал. Во время соревнований участники пытались укротить выпущенных на улицы быков.