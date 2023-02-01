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ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жители разных регионов России получили в январе (за декабрь) в несколько раз завышенные платежки за ЖКУ. Такие жалобы поступили депутатам Госдумы, поэтому парламентарии направили обращение в ФАС с просьбой провести проверку. «Известия» ознакомились с копией письма за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

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В ФАС сообщили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке. Ведомство проводит мониторинг соблюдения регионами установленных индексов платы граждан, добавили в пресс-службе.

«Если будет выявлено превышение в конкретном муниципалитете (сейчас ведомство проводит анализ в более чем 16 тыс. муниципалитетов), информацию передадут в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ)», — сказали в ФАС.

В ГД поступили обращения от граждан, проживающих в Воронеже, Горно-Алтайске, Брянске, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Бийске и многих других городах. Они жалуются на необоснованное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, в частности за отопление и водоснабжение.

«Из опубликованных фотографий и представленных гражданами копий квитанций следует, что плата за данные виды коммунальных услуг увеличилась в разы», — говорится в депутатском обращении.

В некоторых регионах плата только за отопление достигла 10–12 тыс. рублей, что составляет 75% от МРОТ.

«Несмотря на то что правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на оплату коммунальных услуг на уровне 9%, в ряде регионов увеличение тарифов превышает данные показатели», — говорится в письме.

В числе причин резкого увеличения сумм в платежках сразу после Нового года могли быть не только ошибки или махинации коммунальщиков, но и вполне законные обоснования, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. В каждом регионе могут быть свои причины, но общих законных факторов три — холода, перерасчеты за прошлый год, декабрьская индексация тарифов. И все они могли сыграть свою роль одновременно, дав такой «заоблачный» результат, пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Суммным видом: ФАС разберется с завышенными платежами за ЖКУ

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