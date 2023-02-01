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В Свердловской области возбудили дело в связи с гибелью пяти человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту смерти пяти человек в Нижнесергинском районе Свердловской области было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

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Правоохранителям предстоит выяснить, имело ли место нарушение ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). К процессуальным мероприятиям привлечена усиленная следственно-оперативная группа.

«Осмотр проводится с применением современной кримтехники в целях фиксации и изъятия вещественных доказательств. Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев произошедшего, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — отмечается в заявлении СУСК.

Тела были обнаружены в частном доме в поселке городского типа Дружинино накануне вечером. По предварительной версии, погибшие отравились угарным газом.

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