Байден назвал изменение климата угрозой страшнее ядерной войны

Изменения в климате ― гораздо большая угроза для всего человечества, чем ядерная война. Об этом во вторник, 31 января, заявил президент США Джо Байден в ходе разговора с журналистами.

«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», ― отметил Байден.

Тему изменения климата американский лидер затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.

Накануне газета The Indepent сообщила, что европейский регион может оказаться в катастрофической ситуации из-за грядущей засухи. Такой катаклизм мешает наполненности грунтовых вод, а это обстоятельство разрушает среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и вызывает острый энергодефицит в стране.

До этого, 20 января, стало известно, что различные эко-объединения подали в суд на США за строительство глубоководного терминала для экспорта нефти в Техаса.

По их мнению, будущий терминал и связанный с ним трубопровод несут риск разлива нефти и выброса парниковых газов, что повлияет на благосостояние некоторых видов.

В июле газета The Washington Post писала, что предвыборные обещания Джо Байдена о превращении США в страну электромобилей и экологически чистых предприятий кажутся все более и более иллюзорными спустя 500 дней с момента его вступления в должность главы государства.