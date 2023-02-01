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Новые геймпады Sony начали продавать в России с двойной наценкой
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Новые геймпады Sony начали продавать в России с двойной наценкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России возник ажиотаж вокруг нового геймпада Sony — DualSense Edge. Согласно статистике Ozon, c 23 по 29 января пользователи интернет-магазина искали его в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее. Это связано с тем, что 26 января стартовали мировые продажи гаджета.

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Повышенный спрос подтверждается статистикой поисковых систем. Так в «Яндексе» три наиболее популярных запроса по этой теме на прошлой неделе ввели 9,6 тыс. раз, в то время как неделей ранее — 3,2 тыс. раз.

В США гаджет можно купить за $200 (14,1 тыс. рублей по текущему курсу), в Европе — за €240 (18,3 тыс. рублей). В России геймпадов в продаже пока что нет. Объявления, предлагающие DualSense Edge, появились на «Авито» и других подобных площадках, но речь идет исключительно о предзаказе. Там стоимость контроллера доходит до 30 тыс. рублей.

«Срок ожидания ближайшей поставки — две недели», — рассказал «Известиям» Максим, который предлагает купить геймпад за 28 тыс. рублей.

По его словам, гаджет везут из ОАЭ, с чем и связана двойная наценка.

Другой продавец геймпадов, Александр, рассказал, что за день ему написали четыре человека, готовые приобрести устройства по цене в 30 тыс. рублей.

Популярность новых устройств Sony объясняется тем, что исторически в России много пользователей продукции японской компании, и за последние годы их число только выросло, пояснил эксперт рынка компьютерных игр Александр Кузьменко.

«Новая волна ажиотажа вокруг консолей Sony началась во времена пандемии COVID-19», — отметил он.

Многие обладатели PlayStation в России готовы переплачивать, чтобы быть в числе первых обладателей этого устройства, добавил Кузьменко.

При этом эксперты советуют дождаться, когда поставки DualSense Edge по параллельному импорту наладят крупные ритейлеры.

«Новый джойстик приедет в Россию через шесть недель. Его цена будет в районе 20 тыс. рублей», — сказал «Известиям» представитель одного из дистрибьюторов по закупкам по параллельному импорту Аркадий Маркарьян.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голодные до игр: новые геймпады Sony продают в России с двойной наценкой

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