США заявили о готовности сотрудничать с РФ по договору СНВ-3

Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой для реализации ядерного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом во вторник, 31 января, заявил представитель американского Госдепа.

«Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению Нового ДСНВ», — подчеркнул он.

Порядок международного взаимодействия по договору, который приветствует американская сторона, был изложен в ежегодном отчете Госдепартамента в адрес конгресса. В этом документе, в частности, говорится, что США предлагает РФ возможность инспектировать выполнение оппонентами своих обязательств и ожидают аналогичных разрешений.

Отклонение запросов на проверки рассматривается Штатами как нарушение условий ДСНВ, препятствующее осведомленности о российском ядерном потенциале. Впрочем, данную проблему легко решить, и Вашингтон в этом заинтересован, поскольку рассматривает выполнение договоренностей по ядерными вооружениям неотъемлемой частью системы национальной безопасности.

«Всё, что нужно сделать России, это разрешить инспекции на своей территории, как она это делала годами по условиям ДСНВ, и провести встречу ДКК ( двухсторонней комиссии — Ред.)», — подытожил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Об отказе допустить американских инспекторов на российскую территорию к военно-ядерным объектам стало известно раннее в этот день.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о приверженности России ДСНВ, в отличие от США, которые нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

Он пояснил, что Москва в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные предписания», а Вашингтон, напротив, «самым грубым и циничным образом» преступает договор, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание партнера по соглашению.

Ранее, 28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения.

Тогда же директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

За день до этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что консультации были перенесены в связи с недоброжелательной позицией Вашингтона.