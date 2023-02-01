Реклама
Прямой эфир
Общество
Работу Керченской паромной переправы остановили из-за тумана
Общество
ФСБ обнародовала архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы
Мир
Блинкен поднимет тему конфликта на Украине в ходе визита в Китай
Мир
WSJ узнала о ноябрьских обысках ФБР в бывшем кабинете Байдена
Происшествия
Губернатор сообщил об обстрелах Брянской области украинскими боевиками
Авто
Минпромторг анонсировал ужесточение правил выпуска машин в России
Экономика
NYT сообщила о возвращении экспорта РФ к уровню до февраля 2022 года
Спорт
МОК не будет рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном
Мир
Более 1,6 тыс. авиарейсов отменили в США из-за снежной бури
Мир
Британия, Италия и Япония решили создать истребитель нового поколения
Мир
Sky News Australia прервал эфир после неудобного вопроса об Украине
Мир
Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину

США заявили о готовности сотрудничать с РФ по договору СНВ-3

Госдеп США выразил готовность к диалогу с Россией по ядерному договору СНВ-3
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой для реализации ядерного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом во вторник, 31 января, заявил представитель американского Госдепа.

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о наиболее проблемных точках в отношениях с США

«Соединенные Штаты по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению Нового ДСНВ», — подчеркнул он.

Порядок международного взаимодействия по договору, который приветствует американская сторона, был изложен в ежегодном отчете Госдепартамента в адрес конгресса. В этом документе, в частности, говорится, что США предлагает РФ возможность инспектировать выполнение оппонентами своих обязательств и ожидают аналогичных разрешений.

Отклонение запросов на проверки рассматривается Штатами как нарушение условий ДСНВ, препятствующее осведомленности о российском ядерном потенциале. Впрочем, данную проблему легко решить, и Вашингтон в этом заинтересован, поскольку рассматривает выполнение договоренностей по ядерными вооружениям неотъемлемой частью системы национальной безопасности.

«Всё, что нужно сделать России, это разрешить инспекции на своей территории, как она это делала годами по условиям ДСНВ, и провести встречу ДКК ( двухсторонней комиссии — Ред.)», — подытожил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Об отказе допустить американских инспекторов на российскую территорию к военно-ядерным объектам стало известно раннее в этот день.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о приверженности России ДСНВ, в отличие от США, которые нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

Он пояснил, что Москва в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные предписания», а Вашингтон, напротив, «самым грубым и циничным образом» преступает договор, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание партнера по соглашению.

Ранее, 28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения.

Тогда же директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

За день до этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что консультации были перенесены в связи с недоброжелательной позицией Вашингтона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023