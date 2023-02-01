Закачку газа в подземном хранилище в Германии остановили из-за пожара

Закачку газа в подземное газохранилище (ПХГ) временно приостановили после воспламенения на факельной установке для утилизации горючих газов вблизи города Реден в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом во вторник, 31 января, сообщило агентство DPA.

Отмечается, что инцидент не скажется на газоснабжении региона. Информации о пострадавших или о вредных выбросах в атмосферу не поступало.

Представитель регионального ведомства по делам месторождений, энергетики и экологии подчеркнул, что в настоящий момент нет данных, что воспламенение произошло из-за человеческой ошибки.

Неизвестно, сколько времени уйдет на ликвидацию возгорания и когда закачка топлива возобновится.

ПХГ в Редене заполнено на 90%, это крупнейшее предприятие по хранению газа в стране.

Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сможет запастись необходимым объемом СПГ к 2024 году. Глава правительства заверил, что ситуация с дефицитом газа в стране больше не повторится благодаря увеличению импорта.

Днем ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии необходимо продолжать экономить энергию, чтобы подготовиться к весне и лету. По его словам, в начале декабря граждане страны ежедневно потребляли 1% от накопленных запасов газа. В настоящий же момент газохранилища ФРГ заполнены на 90,4%.