СК приступил к расследованию обстрелов Брянской области и Донбасса

Следственный комитет (СК) РФ расследует факт обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Брянской области и регионов Донбасса. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что речь идет об обстрелах ВСУ Кировского района Донецка и населенного пункта Кременная, в результате которых пострадали четыре мирных жителя. Также СК РФ расследует факт обстрела деревни Ломаковка в Брянской области, из-за удара были повреждены жилые дома и социальная инфраструктура.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ второй раз за день обстреляли территорию региона. По его словам, украинские боевики произвели минометный обстрел села Ломаковка и нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа.

Также сообщалось, что три человека погибли в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских военных из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По городу было выпущено семь ракет.

Накануне стало известно, что Донецкая Народная Республика (ДНР) девять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики — Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Яковлевка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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