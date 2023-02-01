Работу Керченской паромной переправы остановили из-за тумана

Керченская паромная переправа временно остановила работу из-за тумана. Об этом 31 января сообщило Главное управление МЧС по республике Крым.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Крым.

Ранее, 6 января, сообщение на переправе было приостановлено из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 м/c. МЧС сообщило о возобновлении работы паромной переправы 7 января.