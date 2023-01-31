Белый дом ожидает, что госсекретарь Энтони Блинкен поднимет тему конфликта на Украине в ходе визита в Китай. Об этом 31 января сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Безусловно, <...> (конфликт. — Ред.) на Украине будет среди тех тем, которые мы можем ожидать, что госсекретарь поднимет», — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

Ранее, 20 января, Блинкен отметил некоторый прогресс в двусторонних взаимоотношениях Вашингтона и Пекина. Госсекретарь подчеркнул, что динамика отношений КНР и США отражается на многих государствах. В этой связи каждая из сторон несет огромную ответственность перед международным сообществом за свои решения, которые должны быть продуманными и сдержанными.

18 января официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что в феврале состоится визит Энтони Блинкена в Китай.

В этот же день профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин заявил, что Блинкен использует свой визит в Пекин для того, чтобы отговорить Китай от сотрудничества с Россией. Кроме того, по его мнению, Блинкен может использовать поездку как попытку «тактически снизить уровень идущей еще с 2020 года торговой войны, тарифных противоречий и проблем экономического характера».

Между тем, 23 декабря, состоялись телефонные переговоры госсекретаря США и главы МИД КНР Вана И. Итоги переговоров Блинкена и прокомментировали в Госдепе США. В его сообщении отмечалось, что госсекретарь выразил озабоченность по поводу ситуации на Украине, а также угроз, которые она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности.

Позже, 27 декабря, интернет-газета Asia Times отметила, что Блинкен потерпел фиаско в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ваном И. В материале предположили, что намерение Блинкена состояло собрать подробную информацию о двух беседах на высоком уровне, которые председатель КНР Си Цзиньпин провел на прошлой неделе, а именно с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии «Единая Россия», бывшим президентом России Дмитрием Медведевым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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