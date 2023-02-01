Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Мужество и смелость проявил командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона подполковник Юрий Гавшин. Военнослужащий сумел организовать непрерывную поддержку российских мотострелковых подразделений силами своего дивизиона и артиллерийских подразделений российских бойцов. Огонь велся несмотря на то, что войска находились под плотным огнем вражеской артиллерии и танков.

Гавшин корректировал огонь артиллеристов и оперативно передавал бойцам координаты противника. В результате российские войска уничтожили украинский кочующий миномет, боевую машину пехоты иностранного производства и более 10 боевиков.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что, благодаря огневой поддержке дивизиона подполковника Гавшина, российские войска удержали господствующие высоты, нанесли существенный урон противнику, но при этом не понесли потерь со своей стороны.

Помимо этого, героизм в ходе спецоперации проявил командир артиллерийского орудия гвардии сержант Артем Томилов. При штурме позиций противника Томилов осуществлял огневую поддержку своих сослуживцев.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели артиллерийский огонь по наступавшим российским бойцам. Несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Однако Томилов и его подчиненные немедленно прибыли к ним, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали из-под огня.

Более того, одного бойца, получившего тяжелое ранение, Томилов лично вынес с поля боя и передал медикам. После эвакуации личного состава военнослужащий организовал вывоз боевой техники из-под обстрелов ВСУ.

Затем расчет гвардии сержанта Томилова сменил свою позицию и продолжил вести огонь по противнику. В результате были уничтожены бронеавтомобиль и пулеметный расчет ВСУ, а российские мотострелковые подразделения смогли продвинуться и занять выгодные позиции.

Ранее, 31 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска одержали огневую победу над подразделениями 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. Также на южно-донецком направлении в ходе боев в районе населенного пункта Новополь была поражена 110-я бригада территориальной обороны Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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