WSJ: Госдеп обвинил Россию в нарушении ДСНВ из-за блокирования инспекций

США считают, что РФ нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заблокировав инспекции с американской стороны, однако готовы продолжать сотрудничество. Соответствующая позиция изложена в заявлении Госдепа от 31 января.

Подчеркивается, что Вашингтон намерен добиваться полного осуществления договора, поскольку это соответствует интересам национальной безопасности Штатов. Так, американская сторона призывает РФ разблокировать работу инспекций и провести заседание двухсторонней комиссии по ДСНВ. При этом Москва вправе осуществлять собственную инспекционную деятельность на территории США.

Об отказе РФ допустить американских специалистов к проверке своих боеголовок стало известно раннее в этот день. Как подчеркнули в Госдепе, такой шаг негативно сказывается на осведомленности США о ядерном потенциале оппонента, однако данную проблему несложно устранить.

В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков заявил о приверженности России ДСНВ, в отличие от США, которые нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

Он пояснил, что Москва в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные предписания», а Вашингтон, напротив, «самым грубым и циничным образом» преступает договор, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание партнера по соглашению.

Ранее, 28 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения.

Тогда же директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.

За день до этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что консультации были перенесены в связи с недоброжелательной позицией Вашингтона.

В августе Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов у себя.