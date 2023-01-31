Вице-спикер Совфеда Косачев оценил заявления Госдепа по ДСНВ

Заявление Госдепа США о нарушении Москвой Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «несправедливо, если говорить мягко, и лживо, если называть вещи своими именами». Об этом 31 января заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он пояснил, что первыми обязательства в рамках ДСНВ нарушили американцы, создавая условия для собственных полномочий по инспекциям в одностороннем порядке, а для России ограничив такие права.

«То есть они пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне, то есть в свою пользу. Разумеется, для России это неприемлемо, потому что механизм инспекций, прописанный в этом договоре, абсолютно сбалансирован и может реализовываться только при взаимном учете потребностей сторон», — цитирует сенатора РБК.

По словам Косачева, на фоне происходящего в отношениях России и США в заявлении Госдепа нет «ничего критичного».

«Значительно более критичными я бы назвал сюжеты с выходом США из всех остальных договоренностей с Россией и до этого с Советским Союзом по контролю над вооружениями. Да, действительно, ДСНВ пока, к счастью, сохраняется», — добавил он.

Косачев резюмировал, что если ДСНВ будет разрушен, то точно не по инициативе России и не ее вине.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США сообщила, что, по мнению Вашингтона, Москва нарушила условия ДСНВ, заблокировав инспекции с американской стороны и отказав ей во встрече для обсуждения соблюдения договора.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия остается приверженной ДСНВ, а США тем временем нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности. Он пояснил, что Россия в полном объеме соблюдает все установленные договором «количественные и качественные ограничения», а Вашингтон «самым грубым и циничным образом» не соблюдает прописанные в договоре соглашения, осуществляя фронтально-агрессивное сдерживание Москвы.

28 декабря прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ не очень честной. В частности, он отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения.

30 ноября 2022 года Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по ДСНВ, так как не могла игнорировать действия Вашингтона на Украине.

В августе Россия временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД РФ объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил РФ права проводить проверки военно-ядерных объектов в США.