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Глава Росавиации Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации в России

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Западные санкции не смогут подорвать развитие авиационной отрасли в РФ. Такое мнение во вторник, 31 января, высказал глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК.

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Основная цель — обеспечить более тесную связь между регионами

Он напомнил, что еще в марте прошлого года глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей назвал конечной целью санкционной кампании уничтожение авиации в России. Впрочем, по словам Нерадько, добиться этого не удалось благодаря грамотной и оперативной реакции руководителей летной сферы.

Глава Росавиации подчеркнул, что воздушные перевозки являются глобальной системой, и оборвать все международные связи какой-либо страны невозможно при всем желании. Так, на сегодняшний день Москва активно сотрудничает с дружественными государствами и организациями, а кроме того — поддерживает «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции.

«Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово», — подытожил собеседник издания.

В конце декабря стало известно, что российские власти в 2022 году выделили авиаотрасли субсидии в размере 172 млрд рублей. Отмечалось, что эти средства были освоены в полном объеме.

До этого, в ноябре, глава Росавиации заверил в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что сфера воздушных перевозок в стране оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Однако в то же время эта ситуация дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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