Британия, Италия и Япония решили создать истребитель нового поколения

Великобритания, Италия и Япония намерены до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по разработке истребителя последнего поколения. Об этом во вторник, 31 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Истребитель планируют создать к 2035 году. Главы правительств трех стран сообщили о заключении соответствующего соглашения еще в декабре. Ратификация созданного координационного органа парламентами государств состоится в середине следующего года.

Как отмечает источник, сроки могут сдвинуться, так как сторонам еще необходимо решить ряд вопросов, в том числе выбрать место базирования организации, а также, будет ли Лондон ведущим партнером проекта или три страны будут обладать равными долями собственности.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака сообщило, что Лондон в настоящее время считает нецелесообразным направлять истребители Украине.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О готовности передать Украине F-16 уже заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. Такую же возможность рассматривают во Франции. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.