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Британия, Италия и Япония решили создать истребитель нового поколения

Bloomberg: Британия, Италия и Япония учредят коалицию по разработке истребителя нового поколения
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/GIANLUCA VANNICELLI
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Великобритания, Италия и Япония намерены до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по разработке истребителя последнего поколения. Об этом во вторник, 31 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Истребитель планируют создать к 2035 году. Главы правительств трех стран сообщили о заключении соответствующего соглашения еще в декабре. Ратификация созданного координационного органа парламентами государств состоится в середине следующего года.

Как отмечает источник, сроки могут сдвинуться, так как сторонам еще необходимо решить ряд вопросов, в том числе выбрать место базирования организации, а также, будет ли Лондон ведущим партнером проекта или три страны будут обладать равными долями собственности.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака сообщило, что Лондон в настоящее время считает нецелесообразным направлять истребители Украине.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О готовности передать Украине F-16 уже заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. Такую же возможность рассматривают во Франции. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

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