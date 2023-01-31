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В Китае назвали причину возможного пересмотра отношения ЕС к Украине

Global Times: ЕС может пересмотреть политику в отношении Украины из-за кризиса
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
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Из-за экономического и социального кризиса Евросоюз (ЕС) может изменить политику в отношении Украины и пересмотреть участие Европы в украинском конфликте. Такое мнение 31 января выразил журналист Global Times, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук Хэ Чжигао.

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По словам эксперта, если ЕС продолжит игнорировать изменения в глобальной структуре власти и не сможет сохранить стратегическую автономность в геополитике, то последствия ее слепого следования за США, усталость и бессилие перед конфликтом на Украине станут более очевидны.

Автор отметил, что отказ от российских энергоресурсов привел Европу к кризису, а также поставил в зависимое от Соединенных Штатов положение.

«Вашингтон стал крупнейшим бенефициаром европейского энергетического кризиса, воспользовавшись возможностью извлечь из него прибыль и уничтожив при этом европейские промышленные производственные мощности», — написал Хэ Чжигао.

Он также указал на усиливающийся раскол как внутри европейского региона, так и в отношениях между ЕС и США.

31 января председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Европе нет единой позиции по поводу ситуации на Украине, однако этого очень хотели бы в Соединенных Штатах. По его словам, это подтверждает присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса.

Днем ранее еврокомиссар по экономике, экс-премьер Италии Паоло Джентилони назвал Германию одной из наиболее пострадавших от кризиса стран. Он отметил, что полгода назад в ЕС опасались глубокой рецессии и стагфляции в стране, однако на данный момент экономические показатели ФРГ в норме.

25 января австрийский политик и публицист Геральд Грош сказал, что не видит большого смысла в том, чтобы Вена отказывалась от российского газа и приобретала этот же газ у других стран, но по более высокой цене. По его мнению, отказ от российского энергоносителя может занять годы и повлечет затраты для налогоплательщиков.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщила, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Издание отметило, что отказ от газа из России вынудил европейские страны закупать сжиженный природный газ (СПГ), который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего его стоимость значительно выше. Это привело к росту цен на электричество и газ для простых европейцев и закрытию энергоемких предприятий.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

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