Греция отказалась поставлять танки Leopard 2 на Украину

Афины не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину в ущерб собственным оборонным возможностям. Об этом во вторник, 31 января, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию.

Политик напомнил, что Греция уже оказала существенную военную поддержку Украине, в частности, предоставив бронированные машины пехоты (БМП).

«Но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны. Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям», — цитирует премьера портал Nikkei Asia.

В частности, как отмечается в материале, отказаться от поставок танков Киеву Грецию вынудила сложная ситуация в отношениях с Турцией. Мицотакис обвинил Анкару в том, что она «сидит на заборе». Кроме того, он упрекнул турецкие власти в том, что они не ввели санкции против Москвы и отказались ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

Ранее в этом месяце о намерении предоставить Киеву танки западного производства объявляли Норвегия, Словакия, Великобритания, Польша и Франция. Так, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину «до конца марта».

Как заявил 31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников. По его словам, в рамках первой волны предоставления Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

В то же время военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что поставки танков не повлияют на ход спецоперации на Донбассе. Он отметил, что Берлин, например, предоставит Киеву устаревшую боевую технику, с которой у российских военных не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.