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В Николаеве для депутатов намерены оборудовать секретные бомбоубежища

В Николаеве для депутатов намерены оборудовать секретные бомбоубежища

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Фото: AP Photo/Sergei Grits
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В Николаеве появятся секретные бомбоубежища для депутатов. Об этом во вторник, 31 января, сообщили местные СМИ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

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Как передает издание «Страна.ua», подразумевается, что в этих бомбоубежищах всегда будет электричество и доступ в интернет.

Накануне, 30 января, стало известно, что в городе Очакове Николаевской области Украины прозвучали взрывы. Перед этим сообщалось о воздушной тревоге на территории региона.

До этого, 27 января, на территории подконтрольного Киеву города Запорожье прозвучала серия взрывов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

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