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Премьер Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 11,9% с 1 февраля

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 января по поручению президента страны Владимира Путина подписал постановление, согласно которому с 1 февраля целый ряд выплат и пособий, в том числе детских, будет проиндексирован на 11,9%.

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Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

В частности, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году увеличится на 62,5 тыс. — почти до 587 тыс. рублей. Маткапитал на второго ребенка по сравнению с прошлым годом вырастет на 82,5 тыс. — до 775,6 тыс. рублей.

28 января доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что с 1 февраля вырастут более 40 пособий, выплат и компенсаций. По ее словам, в феврале ожидается повышение пособий, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе.

19 января Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей.

За день до этого Путин заявил, что индексации МРОТ и других показателей, влияющих на уровень реальных доходов, должны идти опережающими темпами и быть выше инфляции.

15 января президент России сообщил, что экономическая ситуация в стране стабильная. Он также отметил, что российская экономика оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

11 января российский лидер заявил, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России.

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