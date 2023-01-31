Здание школы № 2 снесут в центре Тюмени

В Тюмени планируют снести здание школы № 2, построенное 83 года назад. Для учреждения возведут новый корпус, сообщает 31 января портал «Наш город» со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

По данным издания, власти уже заключили договор с фирмой «Проект-2001», которая выполнит предпроектные работы, в частности разработает план сноса старого здания и строительства нового.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 3,3 млн рублей. Разработать проект он должен к 10 мая. После этого на улице Красных Зорь начнутся демонтажные работы.

В августе 2022 года сообщалось, что в Тобольском районе Тюменской области планируют возвести новую школу в труднодоступной деревне Овсянникова. Ожидается, что школу сдадут к февралю 2024-го.