В Свердловской области пять человек погибли от отравления угарным газом
В Свердловской области во вторник, 31 января, в результате отравления угарным газом погибли пять человек.
По данным «Известий», инцидент произошел в Нижнесергинском районе.
На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Подробности случившегося уточняются.
Ранее, 29 января, в частной бане в Татарстане нашли тела 63-летней женщины и 78-летнего мужчины. Установлено, что они погибли, отравившись угарным газом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.