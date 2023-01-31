ООН призвала все стороны на Украине способствовать прекращению боевых действий

ООН призывает все стороны на Украине способствовать прекращению боевых действий на территории страны. Об этом во вторник, 31 января, заявил на брифинге заместитель официального представителя Генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«У нас нет позиции по конкретным технологиям. Очевидно, наша обеспокоенность заключается в том, что противостояние продолжается. Мы хотим, чтобы оно прекратилось. Мы хотим, чтобы стороны делали всё возможное для остановки боевых действий», — ответил он на вопрос по поводу поставок Киеву западными странами истребителей и другой военной техники.

Ранее, 25 января, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

30 января президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заверил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину.

Однако не все страны придерживаются такого подхода в этом вопросе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев.

О готовности передать Украине F-16 тогда же заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что еще не получал соответствующих запросов от Киева.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Бывший офицер обратил внимание, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения. В связи с этим Риттер заявил, что украинские Военно-воздушные силы просто не справятся с зарубежной техникой.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».