В Калуге в 2023 году восстановят два объекта культурного наследия
В 2023 году в Калуге будут восстановлены два объекта культурного наследия. Об этом во вторник, 31 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на городского голову Дмитрия Денисова.
Речь идет о Доме Унковских на улице Космонавта Волкова, 5, и жилом доме Торубаева на улице Луначарского, 24.
Как отмечается в материале, сначала объекты будут приватизированы. Денисов объяснил, что процесс приватизации способствует пополнению городского бюджета и восстановлению архитектурного облика города путем продажи объектов инвесторам.
Ранее в этот день сообщалось, что в Удмуртии внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) два древних святилища, расположенных на территории Глазовского и Игринского районов.