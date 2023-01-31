Мужчина погиб при пожаре в трехквартирном доме в Приморье
В Надеждинском районе Приморского края в результате пожара в трехквартирном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
Информация о возгорании поступила в ведомство 31 января в 2:29, горел одноэтажный дом на три квартиры в селе Раздольное. К моменту прибытия спасателей огнем были объяты веранда одной из квартир и часть крыши.
В ходе тушения пожарные обнаружили на веранде тело мужчины 1992 года рождения без признаков жизни. Площадь возгорания составила 100 кв. м, пишет РИА «Восток-Медиа».
В ликвидации пожара были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Рано утром 31 января пожар произошел в частном деревянном доме в Волгоградской области. В результате погибла пожилая супружеская пара.