Саакашвили заявил о нежелании заниматься политикой в Грузии

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили написал в поздравлении, адресованном новому главе оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левану Хабеишвили, что не намерен заниматься политикой в Грузии.

Саакашвили написал, что считает Хабеишвили «ближайшим человеком» и политиком с большим потенциалом.

«Я не планирую заниматься никакой политической деятельностью в Грузии, однако всегда буду поддерживать тебя с Украины и других мест», — говорится в письме, которое 31 января опубликовал Хабеишвили в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Леван Хабеишвили был избран на должность председателя партии накануне, 30 января, по результатам прошедших 28 и 29 января выборов.

31 января член «Единого национального движения» Георгий Чиладзе сообщил, что Саакашвили переводят из палаты в реанимацию. По его словам, политик находится в критическом состоянии.

11 января мать экс-президента Грузии рассказала, что ее сыну ставят новые диагнозы. Она выразила опасения, что он «в любую минуту может умереть» у нее на руках.

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» время от времени заявляют, что в организме политика находят тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе. По его словам, в организме Саакашвили не было обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

В том же месяце глава минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что Саакашвили отказался проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе иностранных специалистов.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».