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В Белоруссии сообщили о выполненных авиацией задачах в ходе учений

Минобороны Белоруссии: авиация РГВ в ходе учений отработала уничтожение переходящих границу войск
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Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Авиация региональной группировки войск (РГВ) в ходе учения отработала уничтожение группировок, которые могут пройти через границу Союзного государства, а также плацдармов вблизи границы. Об этом 31 января в Telegram-канале белорусского минобороны сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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«Учение спланировано по тем тактическим эпизодам, которые могут быть. Это пересечение государственной границы незаконным вооруженным формированием, проход техники, создание каких-то ударных плацдармов вблизи границы Республики Беларусь и нанесение поражения пунктам управления, колоннам выдвигающейся техники», — сказал он.

Он принял участие в белорусско-российском летно-тактическом учении, активная фаза которого прошла 31 января на полигоне «Ружаны».

«Во время отработки практических действий авиации высокую слаженность продемонстрировали органы управления авиационных частей, а также белорусские и российские летчики, плечом к плечу успешно выполнившие все поставленные задачи», — сказал он.

Летно-тактическое учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было, заключил Вольфович.

В рамках совместных тренировок летные экипажи отработали задачи по подавлению ПВО, наносят поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силы условного противника.

Также во вторник в Белоруссии началась совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск Союзного государства. В течение недели будет отработано совместное планирование применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск, началось 16 января. Учения продлятся до 1 февраля.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Минск обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

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