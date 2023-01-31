Два модульных фельдшерских пункта возвели в Башкирии

На территории Кугарчинского района Башкирии возвели два модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом сообщает региональный минздрав.

Пункты открылись в деревне Багдашкино и селе Волостновка. Возвели их по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Появление новых фельдшерско-акушерских пунктов повысит уровень оказания доврачебной медицинской помощи в этих населенных пунктах, позволит проводить диспансеризацию и профосмотры», — прокомментировали в минздраве.

Оба ФАПа оснащены современным оборудованием, которое отвечает стандартам оказания медпомощи, пишет «МедиаКорСеть». В каждом обустроены процедурный и смотровой кабинеты, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для медперсонала и хранения медикаментов.

25 января новый ФАП открыли в селе Репино под Оренбургом. Он будет обслуживать 335 местных жителей, в том числе 68 детей.