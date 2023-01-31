Реклама
Прямой эфир
Общество
В России с 1 февраля проиндексируют на 11,9% целый ряд выплат и пособий
Мир
Министр обороны Британии Уоллес признал отсталость армии от остальных
Мир
Байден заявил о планах обсудить с Зеленским запрашиваемое Киевом оружие
Мир
Во Франции предупредили о последствиях вовлечения НАТО в украинских конфликт
Мир
МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по Закавказью в Москве
Армия
Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ на максимальное расстояние
Мир
В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина
Мир
Кулеба заявил о переговорах по передаче Киеву дальнобойных ракет и истребителей
Общество
Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года
Мир
В Норвегии заявили о важности контактов с Россией по теме Арктики
Мир
Франция направит Украине еще 12 гаубиц CAESAR
Авто
Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлят до 1 июня

Французский депутат назвал отвратительным фото Залужного на фоне Бандеры

Французский депутат Дюпон-Эньян раскритиковал фото главкома ВСУ Залужного на фоне портрета Бандеры
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил недовольство фотографией главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на фоне портрета украинского националиста Степана Бандеры. Об этом политик написал 31 января в своем Twitter.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

«Отвратительный твит украинского парламента от 1 января, удаленный после протестов Польши и Израиля», — написал он.

К публикации Дюпон-Эньян приложил снимок экрана с записью официального аккаунта в Twitter Верховной рады Украины в честь 114-летия со дня рождения Бандеры. На нем видна фотография Залужного, позади которого висит портрет националиста.

Французский политик также предложил свой перевод публикации Верховной рады. Так, по его словам, в ней говорится о том, что Украина сражается с «Российской империей», и о том, что директивы Бандеры хорошо известны украинским главнокомандующим.

3 января Верховная рада удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов после критики со стороны правительства Польши. Днем ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

При этом в тот же день в Польше глава Бюро международной политики Канцелярии президента Якуб Кумох произнес слова, смягчающие роль Бандеры в Волынской резне 1943 года. По его словам, националист в то время находился в концентрационном лагере, а значит, не мог участвовать в этом событии.

2 января в газете Haaretz писали, что власти Израиля ничего не могут сделать с культом Бандеры на Украине, хотя и возмущены его чествованием. В материале отмечается, что власти страны не раз призывали Киев «не реабилитировать и не прославлять антисемитов», однако так и не были услышаны.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень. Бандера был идеологом событий 1943 года, которые называют волынской резней. В тот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023