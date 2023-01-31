Французский депутат назвал отвратительным фото Залужного на фоне Бандеры

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил недовольство фотографией главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на фоне портрета украинского националиста Степана Бандеры. Об этом политик написал 31 января в своем Twitter.

«Отвратительный твит украинского парламента от 1 января, удаленный после протестов Польши и Израиля», — написал он.

К публикации Дюпон-Эньян приложил снимок экрана с записью официального аккаунта в Twitter Верховной рады Украины в честь 114-летия со дня рождения Бандеры. На нем видна фотография Залужного, позади которого висит портрет националиста.

Французский политик также предложил свой перевод публикации Верховной рады. Так, по его словам, в ней говорится о том, что Украина сражается с «Российской империей», и о том, что директивы Бандеры хорошо известны украинским главнокомандующим.

3 января Верховная рада удалила из своего аккаунта в Twitter пост с информацией о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов после критики со стороны правительства Польши. Днем ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявлял, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры.

При этом в тот же день в Польше глава Бюро международной политики Канцелярии президента Якуб Кумох произнес слова, смягчающие роль Бандеры в Волынской резне 1943 года. По его словам, националист в то время находился в концентрационном лагере, а значит, не мог участвовать в этом событии.

2 января в газете Haaretz писали, что власти Израиля ничего не могут сделать с культом Бандеры на Украине, хотя и возмущены его чествованием. В материале отмечается, что власти страны не раз призывали Киев «не реабилитировать и не прославлять антисемитов», однако так и не были услышаны.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень. Бандера был идеологом событий 1943 года, которые называют волынской резней. В тот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек.