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Венгрия предостерегла ЕС от превращения в «Соединенные Штаты Европы»

Глава МИД Венгрии Сийярто: идея превращения ЕС в «Соединенные Штаты Европы» — тупиковая
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Господствующие в странах Евросоюза (ЕС) политические идеологии ослабляют блок, а идея «Соединенных Штатов Европы» — это полный тупик. Об этом заявил во вторник, 31 января, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

‎‎«Нам не нужны внешние силы на нашей земле»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто — об отказе размещать иностранных военных в стране, расширении газового контракта с РФ и производстве «Спутника V»

По его словам, европейский дискурс был чрезмерно идеологизированным и политизированным еще до конфликта на Украине.

«Было трудно вести переговоры, основанные на прагматизме и рациональности, а конфликт только усугубил ситуацию. <...> Если кто-то будет говорить голосом рациональности или прагматизма, его тут же обвинят в нарушении единства ЕС и НАТО или даже в том, что он является российским шпионом или представителем кремлевской пропаганды», — приводит слова Сийярто венгерское агентство MTI.

Дипломат подчеркнул, что сильный ЕС должен основываться на сильных странах-участницах со своими разнообразными культурными, религиозными и историческими корнями.

Глава венгерского МИДа также напомнил, что около 80% экспортных товаров из Венгрии направляется в страны — члены союза, поэтому Будапешт заинтересован в сильном ЕС.

В настоящее время Венгрия — одна из немногих стран, которая имеет членство в ЕС и НАТО и не исключает хороших отношений с Россией. В частности, 31 января президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Россия играет важную роль во множестве мировых процессов, а Будапешт по-прежнему выступает за прекращение конфликта и установление мира на Украине. До этого венгерские власти выступили против антироссийских санкций ЕС, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики.

Ранее в этом месяце стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве. Документ обсуждался в течение двух лет и был подписан 10 января.

Комментируя документ, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО говорит о полном подчинении Евросоюза задачам Североатлантического альянса. По мнению Захаровой, мотивы американцев заключаются в том, чтобы втянуть Евросоюз в «глобальное соперничество», объявленное Вашингтоном, и превратить европейцев в вассала США. Дипломат указала, что декларация в том числе закрепила положение о «вторичности» по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.

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