Посол РФ ответил на призыв главы минобороны Италии к ЕС не закрываться от россиян
Посол России в Риме Сергей Разов во вторник, 31 января, ответил на слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который призвал Европу оставаться открытой для россиян.
«Кто именно сокращает возможности для контактов и диалога народов наших стран? В значительной степени по инициативе предыдущего правительства Италии Россия была лишена доступа к $300 млрд из своих золотовалютных резервов. Обсуждаются возможности их безвозвратного отъема. А ведь это деньги российских налогоплательщиков», — приводятся его слова на странице посольства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Разов добавил, что в Италии продолжаются аресты недвижимости, имущества и других активов российских предпринимателей. Кроме того, он напомнил о высылке 30 сотрудников российского посольства в Риме, прекращении прямого авиационного сообщения между государствами и отмене выступлений российских артистов в Италии.
«При этом уверен, господин министр, что вы весьма затруднитесь, если попытаетесь перечислить хоть какие-либо инициативные шаги в этом же направлении с российской стороны. В России привыкли судить не по словам, а по делам. Дела же сильно расходятся с Вашими словами, и поверить в их искренность при всем желании сложно», — заключил посол.
Накануне, 30 января, Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что Европа должна оставаться открытой для россиян и перестать считать их «недругами». По словам Крозетто, послы ряда европейских стран проводили встречу в Москве на минувшей неделе и обсуждали вопрос виз для россиян. По мнению Крозетто, было бы хорошо, чтобы граждане РФ приезжали в Европу и слышали другую сторону.
15 декабря 2022 года в Фонде молодежных и студенческих инициатив («Студмолодежь») рассказали «Известиям», что россияне сталкивались с дискриминацией в 2022 году за рубежом — в виде необоснованных отчислений из вузов (36%), нарушении прав туристов (25%), травли детей в школах и детсадах (18%), отказе в медпомощи (12%) и увольнений (9%).
По данным фонда, чаще всего жалобы поступали из Великобритании (60), Польши (59), Германии (52), Чехии (46), Франции (32), Финляндии (29), Италии (24). Уточняется, что официальных обращений из США в фонд не поступало, однако на личных встречах студенты рассказали о дискриминации.