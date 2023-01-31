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Во Франции предупредили о последствиях вовлечения НАТО в украинских конфликт

Ле Пен: вовлечение НАТО в украинский конфликт грозит началом третьей мировой войны
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Фото: Global look Press/www.imago-im/Sascha Steinach
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Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 31 января предупредила о начале третей мировой войны в случае, если НАТО полноценно вовлечется в конфликт на Украине, и призвала к урегулированию мирным путем.

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«Постепенные поставки наступательных вооружений могут превратить этот конфликт в столетнюю войну. Тотальное же вовлечение НАТО [в конфликт] ради гипотетической победы Украины приведет к третьей мировой войне», — сказала она во время дебатов по ситуации на Украине в национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Ле Пен отметила, что продолжение конфликта может навсегда изменить баланс сил в мире. При этом она обратила внимание, к чему уже привел разрыв связей между Евросоюзом и Россией: Москва стала привилегированным партнером Индии и Китая.

В связи с этим она призвала премьер-министра Франции Элизабет Борн начать готовить основу для мирного урегулирования конфликта, организовав со всеми сторонами большую конференцию.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией. Он отметил, что еще до начала спецоперации по защите Донбасса страны альянса наращивали военное присутствие вблизи российских границ.

Так Пушилин прокомментировал слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, который заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

29 января китайская газета Global Times написала, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Отмечалось, что при более непосредственном вмешательстве альянса, ситуация сразу же превратится в конфронтацию с РФ. В таком случае начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью.

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

При этом 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил такую стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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