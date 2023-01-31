МИД заявил о нецелесообразности Женевских дискуссий по Закавказью в Москве

МИД России считает нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля в Москве встречи с сопредседателями Международных женевских дискуссий (МЖД) по безопасности и стабильности в Закавказье. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном 31 января на сайте министерства.

«Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», — отметила дипломат.

Как уточнила Захарова, Москва получила на днях от сопредседателей МЖД уведомление об отмене планировавшегося на 21–22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4–5 апреля. В документе также отмечалось, что февральские сроки «подходят не всем участникам». Дипломат подчеркнула, что это уже второй подряд перенос раунда.

«В прошлом году вместо плановых четырех встреч прошла лишь одна», — констатировала Захарова.

Москва расценивает указанные причины искусственными, так как даты раунда были анонсированы еще в декабре 2022 года.

«Очевидно, что «тройка» злоупотребляет своим статусом, в угоду конъюнктурным соображениям жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье. Такой подход считаем неприемлемым, идущим вразрез с интересами большинства участников МЖД, выступающих за продолжение совместной ритмичной работы», — продолжила она.

Захарова подчеркнула, что с оценками РФ солидарны в Абхазии и Южной Осетии.

В октябре 2020 года МИД Грузии заявил, что раунд Женевских дискуссий по Закавказью, запланированный на 6–7 октября, был сорван российской стороной. МИД РФ назвал безосновательными эти заявления Грузии.

В настоящее время Женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. В переговорах принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ.

Главная цель дискуссий — достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.