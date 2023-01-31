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Школу в нижегородском ЖК «Новая Кузнечиха» достроят летом 2023 года

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В Нижнем Новгороде в очередной раз перенесли сроки завершения строительства новой школы в ЖК «Новая Кузнечиха». Объект планируется сдать в июне 2023 года, сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании помимо кабинетов разместят два спортивных зала, малый спортзал, актовых зал, столовую, медпункт и библиотеку. Также предусмотрены отдельные пространства для продленки. Школа будет рассчитана на 1225 мест.

Как отмечает ИА «НьюсНН», изначально строительством занималась компания «Ирмаст Холдинг», сдать объект планировалось к концу 2022 года. Но в феврале 2022-го контракт с фирмой был расторгнут из-за нарушений графика работ.

В марте того же года контракт на завершение строительства заключили с фирмой «Стройальянс». В сентябре минстрой сообщил, что работы будут завершены в августе 2023-го, теперь же объект рассчитывают сдать на пару месяцев раньше — в июне.

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