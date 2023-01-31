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«Россети» выделят около 3 млрд рублей на развитие электросетей в Дагестане

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В текущем году «Россети» в три раза увеличат объем средств, выделяемых на модернизацию и развитие электросетей в Дагестане, — до 2,9 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Рюмин во время встречи с главой республики Сергеем Меликовым.

По данным «Россетей», нагрузка энергосистемы этой зимой в Дагестане превысила 1,5 ГВт, что является рекордным показателем. «Существует проблема износа сетевого оборудования, возникшая из-за многолетнего недофинансирования инвестиционных и ремонтных программ на фоне неплатежей, прежде всего со стороны организаций ЖКХ», — отметили в компании.

Рюмин заявил, что «обеспечить стабильно качественное электроснабжение всех районов Дагестана — одна из приоритетных и одновременно сложных задач с учетом накопившихся за десятилетия проблем в энергосистеме региона».

В начале января ухудшение погодных условий (гололед, налипание снега на провода, ветер 26-28 м/с) привело к существенным нарушениям электроснабжения. Всего энергетики группы «Россети» устранили 317 повреждений, из них 138 — на бесхозных объектах и в сетях других собственников.

«Мы тщательно анализируем причины всех технологических нарушений и видим, что на объектах, где в прошлом году проводилась модернизация, сбоев не было. В этом году планируем существенно увеличить финансирование проектов, направленных как на рост надежности, так и на развитие сетевого комплекса региона», — подчеркнул Рюмин.

Меликов со своей стороны выразил уверенность в том, что ситуация существенно улучшится, когда будет решена «проблема с наличием бесхозяйных сетей».

Разработанная «Россетями» и утвержденная Минэнерго РФ программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана предусматривает до 2025 года реконструкцию 66 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ. Мероприятия обеспечены финансированием на 25%, ведется поиск источников получения оставшегося объема средств.

Кроме того, компания подготовила технические планы для постановки более 9,8 тыс. бесхозяйных объектов на временный учет в Росреестре. В отношении трети уже получены решения суда о признании прав собственности ПАО «Россети Северный Кавказ».

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