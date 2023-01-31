ISNA: силы безопасности Ирана установили производителя БПЛА, атаковавших объект в Исфахане

Сотрудники служб безопасности Ирана определили производителя дронов, атаковавших военный завод в Исфахане. Об этом 31 января сообщило агентство ISNA.

Как уточняется, идентифицировать производителя беспилотников помог анализ частей двигателей аппарата, его систем питания и навигации. Производитель аппаратов не назван.

Как рассказал источник агентства в Высшем совете национальной безопасности Ирана, в основу определения производителя беспилотников легла техническая экспертиза.

В сообщении отмечается, что атака на военный завод в Исфахане результатов не принесла. Вероятность успеха таких атак сведена к минимуму, заключается в сообщении.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники.

В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль нанес удар беспилотником по оборонному комплексу в Иране, поскольку вместе с США намерен сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке, отметив, что Израиль якобы попытался связать атаку дронов на завод с землетрясением и взрывом на заводе моторных масел в городе Азаршахр для дестабилизации ситуации в стране.

МИД РФ осудил атаку беспилотников на военный завод в Иране.