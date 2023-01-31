Еще одно общественное пространство благоустроят в Ставрополе в 2023 году
В Ставрополе в 2023 году планируют благоустроить пространство на пересечении улиц Пушкина и Ленина. Об этом сообщает городская администрация.
«Работы по обновлению начнутся весной, здесь заменят брусчатку, поставят лавочки, урны и фонари. Кроме того, появятся газон и цветник», — говорится в сообщении властей.
Как уточняет NewsTracker, ранее на указанной территории располагалось летнее кафе. Проект благоустройства еще предстоит разработать.
23 января сообщалось, что в Ставрополе в 2023 году планируется установить еще 16 «умных» светофорных объектов. Все они войдут в интеллектуальную транспортную систему города.