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В Красноярске сняли на видео падение горящего метеора

Жители Красноярска сняли на видео падение горящего метеора над городом
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Фото: соцсети
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Жители Красноярска сняли на видео падение горящего метеора над городом. Кадры из различных источников появились в Сети 31 января.

На них запечатлено небесное тело, которое ярко вспыхивает в небе над жилыми домами, на секунду освещая дворы.

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Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил в беседе с ТАСС, что это был болид размером от 1 до 5 м.

«То, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров — от 1 до 5. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», — цитирует его агентство.

В свою очередь ведущий научный сотрудник красноярского Института физики им. Киренского Сергей Карпов высказал предположение, что размер метеора составлял от нескольких сантиметров до одного метра, так как в противном случае его полет сопровождался бы сильной ударной волной со звуком.

10 января огромный метеор пролетел над Великобританией. Его видели над Лондоном и другими районами страны. Свидетели отмечали, что за болидом тянулся след пламени оранжевого или зеленого цвета.

7 января крупный метеорит был замечен и над Краснодарским краем. Многие очевидцы сравнили его с Вифлеемской звездой, которая ознаменовала рождение Иисуса Христа, так как космическое тело появилось в небе в ночь на Рождество. По сообщениям источников, метеорит был виден на побережье Черного моря и в центральной части региона.

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