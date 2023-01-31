Эксперт назвал способы распознать подделку в интернет-магазинах

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал «Известиям», как не попасться на поддельный товар в онлайн-магазине.

Прежде всего он отметил, что у интернет-магазина желательно должен быть обычный физический адрес, по которому можно будет вернуть товар или передать претензию, если возникают проблемы.

Кроме того, потребителей должны настораживать очень большие скидки, например более 30–40%, которые предоставляют малоизвестные продавцы.

Множество отрицательных отзывов на товар или на сам магазин также должны заставить потребителя задуматься — нужно ли покупать у этого продавца. Если речь идет о продукции, которая подлежит обязательной цифровой маркировке (обувь, одежда, духи, туалетная вода), то главным признаком подлинности является наличие кода маркировки. Его можно проверить при получении товара с помощью специального приложения «Честный знак».

Онлайн-торговля старается создавать системы защиты от подделок, хотя покупатели все-таки сталкиваются с фейками на маркетплейсах.

Чтобы предотвратить размещение поддельной продукции на «Яндекс Маркете», ритейлер использует специальные автоматические системы, которые могут самостоятельно оценить, насколько подозрителен товар или продавец. Далее компания привлекает службу контроля качества. Если подозрения подтверждают, то площадка запускает углубленную проверку партнера: например, делает контрольную закупку у него, а в самых сложных случаях начинает диалог с производителем товара, чтобы определить — идет ли речь о подделке.

Плюс к этому у продавца запрашивают документы на товары, которые подлежат сертификации, декларированию или лицензированию. Также компания учитывает обратную связь от пользователей: оценки и отзывы.

По правилам Ozon, на площадке запрещена продажа подделок, копий и реплик, заметили в маркетплейсе. Если ритейлер выявляет такие товары, то их скрывают от покупателей. Для продажи некоторых категорий продукции компания заранее запрашивает сертификаты качества. К тому же если продавец — дистрибьютор товаров с зарегистрированными товарными знаками, то он должен подтвердить, что будет продавать именно оригинальный товар, купленный у производителя. Для этого поставщик загружает документы на бренд в личный кабинет на площадке.

На Wildberries также действует комплекс мер по верификации продукции. На площадке в открытом доступе представлена информация о продавце, его юридические данные, история работы на платформе и персональный рейтинг, по которому можно судить о добросовестности ритейлера.

Покупатели сами могут удостовериться в наличии сертификатов качества, бумаги можно проверить в онлайн-режиме. Плюс на все товары есть реальные отзывы покупателей, каждому присвоен рейтинг.

В случае с маркетплейсами следует помнить, что такие площадки не несут ответственности за качество представленной на них продукции. Однако они обязаны предоставлять потребителям всю предусмотренную законом информацию о продавцах и товарах. Соответственно, все рекомендации по мерам предосторожности сохраняют свою актуальность и при покупках на маркетплейсах.

30 января в онлайн-магазине Wildberries рассказали, как устанавливаются скидки на товары. Как отметили в пресс-службе компании, перечеркнутая цифра в карточке товаров на сайте не является его ценой. По сути, это просто техническая информация, которую выводят для покупателя.

Ранее, 2 января, сообщалось, что, по информации Корпорации МСП, с начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс.