Двое детей и 15 взрослых погибли на пожарах в Оренбуржье за месяц

На территории Оренбургской области с начала 2023 года в пожарах погибли 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Всего в январе зафиксировано 271 возгорание. Пожары происходили в жилых домах и заброшенных зданиях, также горели бани, сараи, автомобили, пишет 56orb.ru.

«За прошедший период количество пожаров увеличилось на 30%, погибших людей — на 70%, детей — на 100%. Количество травмированных людей увеличилось в два раза», — говорится в сообщении МЧС.

Погибли 17 человек, в том числе двое детей. Пострадали еще 15 человек, один из них — ребенок. Как отмечает ИА «Урал56.Ру», основными причинами возгораний стали нарушения требований пожарной безопасности при использовании печного и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем при курении.

Агентство также пишет, что только в новогодние выходные в регионе произошло 76 пожаров. Погибли 10 человек, что в пять раз больше, чем в 2022 году. Еще пять человек пострадали.