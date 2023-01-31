В США 11 мая отменят введенный из-за COVID-19 режим ЧП

В США отменят введенный из-за вспышки COVID-19 режим чрезвычайного положения 11 мая. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Ранее несколько конгрессменов выступили за немедленную отмену режима ЧС, передает телеканал «Известия». Администрация Байдена намерена прекращать его упорядоченно. При этом Белый дом выступает против отмены обязательной вакцинации медиков.

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