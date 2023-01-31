Прибыль Samsung сократилась на 69%

Прибыль Samsung Electronics упала на 69% в четвертом квартале прошлого года. Эксперты связывают снижение с уменьшением спроса на электронные устройства. Как следствие, значительно дешевле стали стоить микросхемы памяти, передает телеканал «Известия». Крупнейший производитель чипов в свою очередь сообщил, что зафиксировал самую низкую операционную прибыль за восемь лет.

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