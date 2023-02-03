Спонсор проказы: зачем ВСУ героизируют маньяков среди российских детей

В социальных сетях активизировались группы, члены которых романтизируют образ массовых убийц, нацистских преступников и клянутся в любви серийным маньякам. Что стоит за навязыванием детям позитивного образа худших представителей человечества «Известиям», рассказал деструктолог и религиовед Роман Силантьев.

Жестокий роман

Новая пугающая тенденция наметилась в Рунете и соцсетях: подросткам навязывают романтический образ массовых убийц через специализированные паблики и полулегальные каналы. Родители и эксперты бьют тревогу. Один из таких сигналов поступил члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой. «Прошу вас обратиться в соответствующие инстанции, чтобы заблокировать две группы в соцсети «ВКонтакте», посвященные битцевскому маньяку Пичушкину. Прилагаю адреса. На этих страницах больше 3 тыc. человек ежедневно обсуждают подробности его убийств. Среди фанатов маньяка есть несовершеннолетние», — приводит текст обращения правозащитница.

В группах, указанных заявительницей, по сути, идет героизация одного из самых ужасных людей современной России — на страницах постят посвященные ему стихи, в признаниях — комментарии с признаниями в любви и... одобрение его поступков. Паблик кишит комплементарными роликами и фотографиями маньяка. Есть даже фото со стилизованным изображением Пичушкина и надписью «хозяин леса». Центральный предмет в экспозициях фотографий и рисунков помимо физиономии самого душегуба — молоток (орудие многих преступлений серийника). Есть даже фото татуировок с портретом Пичушкина.

Спонсор Проказы Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Анализ комментариев в группе говорит о том, что многие участники группы относятся к личности убийцы вовсе не с мрачной иронией. Для кое-кого этот человек серьезный авторитет и даже объект мечтаний.

Знакомый почерк

У подобного рода групп много общего с пабликами, посвященными массовым убийствам школьников их сверстниками, — большая часть таких страниц об американских преступниках Эрике Харрисе и Дилане Клиболде (массовое убийство в штате Колорадо в 1999 году).

В научном издании «Сатанисты против «биомусора» (история мизантропической идеологии в России)» (авторы Р.А. Силантьев, С.В. Чекмаев, Ю.Г. Рогозин) говорится о том, что поклонники американских убийц также образуют комьюнити, где превозносят своих «кумиров», выкладывают подробности их жизни, детали об их одежде, привычках, постят их цитаты. В этих группах хватает девушек, которые питают нездоровую любовь к маньякам. Специалисты утверждают, что у сообществ, прославляющих массовых убийц школьников и героизирующих серийных маньяков, одни создатели.

— У «колумбайнеров» (движение «Колумбайн» признано в России террористическим по решению суда) очень много сходства в психологии с серийниками, — рассказал «Известиям» религиовед, эксперт по деструктивным культам Роман Силантьев. — Скажем так, некоторые из них вполне могли бы стать серийными убийцами, если бы не устроили массовые расстрелы, причем некоторые, например Галявиев (убил девять человек в казанской школе. — Ред.) выбирали, кем стать.

Отбор идет

В группах, посвященным деструктивным течениям и маньякам, собираются люди, из числа которых отбираются кандидаты, склонные к суициду и готовые перед смертью забрать как можно больше людей с собой. Профильные специалисты и российские спецслужбы предполагают, что за организованными действиями в социальных сетях стоят украинские спецслужбы.

— Отбор людей с пограничным, неустойчивым психическим состоянием — это целая индустрия, которая носит массовый характер, — говорит Силантьев.

Спонсор Проказы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В качестве примера ученый приводит организованную работу преступных групп с территории Украины, которые на протяжении долгих лет занимаются обзвоном россиян с целью обмана. Предполагается, что у этих лиц изначально имелись обширные базы данных с персональной информацией, доставшиеся от нечистоплотных сотрудников коммерческих и государственных структур. А за годы телефонных атак на россиян в их распоряжении оказался перечень лиц из группы риска.

— Эти сотни миллионов звонков, которые они сделали, позволили выявить людей, склонных к манипуляциям, иными словами — тех, кто перевел им деньги. Эти граждане — потенциальные «клиенты» сект, у них некритическое мышление. И такие данные дорого стоят, — объяснил религиовед.

Именно на собирании такого рода информации и ее реализации построено большинство самых страшных античеловеческих проектов современности, включая суицидальные группы для детей. По его словам, организаторы игр смерти массово шерстили соцсети в поисках несовершеннолетних в состоянии депрессии или с суицидальным настроением и доводили их до конца.

— Массовые убийцы, это те же суицидники, которым объяснили, что на тот свет нужно уходить с компанией. Это информационно-психологические операции, где применяются западные технологии социального инжиниринга. Украинские спецслужбы задействованы в этой роли лишь как исполнители. Это уже давно не секрет, но не все понимают масштабы последствий, — отмечает специалист.

«Их маньяки едут воевать с нами»

По словам деструктолога, кураторами проводится оценка каждого кандидата — многие суицидники «технически» не способны никого убить. Те же, кто потенциально может, представляют особый интерес для этих организаций: люди должны иметь способности к планированию, конспирации, располагать материальными средствами для покупки оружия и амуниции.

Спонсор Проказы Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Человек из бедной семьи, например, этого сделать не сможет, — полагает Силантьев.

Собеседник обращает внимание на тот факт, что на Украине не фиксируется массовых расстрелов в школах.

— Сначала были случаи в Азербайджане, потом в Белоруссии, затем у нас. А на Украине этого нет, как ни странно. Дело в том, что оттуда это в большей степени и провоцировалось. У них уже есть религия ненависти, есть куда ее канализировать — подобного рода люди едут воевать с нами, — подчеркнул эксперт.

Нездоровый интерес

Ученые и силовики уже несколько лет активно изучают массовые убийства в образовательных учреждениях и выявили ряд маркерных увлечений, свойственных последователям Клиболда — Харриса (выводы строились на анализе преступлений и изучении личностей, причастных к расстрелам).

К ним относятся запрещенное в России судом террористическое течение «Колумбайн» и другие убийства людей в школах; биографии убийц Эрика Харриса, Дилана Клиболда, а также их российского последователя Владислава Рослякова и других; мизантропическая идеология, особенно в версии украинской секты «М.К.У» («Маньяки. Культ убийц» — запрещена в России); маньяки; террористические организации; суициды; «Игры смерти» («синие киты» и прочие); фашизм; сатанизм (в том числе неоязычество в форме вотанизма); агрессивный атеизм; огнестрельное оружие и взрывчатые вещества; детская порнография; жестокое обращение с животными.

Спонсор Проказы Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Среди изученных преступников, осуществивших или готовивших массовые убийства по следам Клиболда — Харриса, а также в среде их поклонников популярны фильмы «Прирожденные убийцы» (Natural born killers NBK), «Стрелок в школе (Привет, Герман)», «Слон», «Класс», «Нулевой день», «Боулинг для Колумбины», «Что-то не так с Кевином», «Шоссе в никуда», «Черный дрозд», «Ярость». Также увлеченные темой любят пересматривать видеозаписи школьных расстрелов и массовых казней, совершенные членами запрещенной в России международной террористической организацией «Исламское государство».

К маркерным музыкальным предпочтениям деструктологи относят группы Skabbibal, KMFDM, Foster the people (в частности, композицию Pumped up kicks), Till Lindemann (Ich hasse Kinder).

Книги-маркеры — внесенные в федеральный список экстремистских материалов «Поваренная книга анархиста» и «Русская кухня — Азбука домашнего терроризма»; а также «Ярость» Стивена Кинга, дневники Эрика Харриса и Дилана Клиболда «Книга бога» и «Книга печального бога». К играм-маркерам исследователи относят Doom 2, Postal, CS:GO. Специалисты подчеркивают, что современные колумбайнеры не уделяют видеоиграм слишком много времени и наклонности приобретают не под их влиянием.

Все эти маркеры могут помочь родителям, педагогам и бдительным ученикам распознать угрозу до наступления чудовищных последствий. Такой опыт в России уже есть — именно своевременная реакция ответственных взрослых и одноклассников помогла предотвратить большую часть массовых убийств. Авторы монографии «Сатанисты против «биомусора» считают, что по состоянию на весну 2022 года в общей сложности было предотвращено более 200 нападений убийц-мизантропов на учебные заведения.