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В России с 1 февраля проиндексируют на 11,9% целый ряд выплат и пособий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина утвердило с 1 февраля индексацию на 11,9% целого ряда выплат и пособий, в том числе детских. Соответсвующий документ опубликован во вторник, 31 января, на официальном сайте правовой информации.

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Так, на 11,9% будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

В итоге размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен почти до 587 тыс. рублей. Это на 62,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс., что на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

Двумя днями ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила, что с 1 февраля повышаются более 40 пособий, выплат и компенсаций.

Она напомнила, что также ожидается ежегодная индексация пенсий, и отметила, что следующее повышение социальных выплат ожидается в апреле 2023 года.

Ранее, 19 января, Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей.

До этого, 11 января, Путин на совещании с членами правительства указал, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России. Президент отметил, что нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, прежде всего семей с детьми.

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