В метро Санкт-Петербурга установят 67 новых автоматов для продажи и пополнения проездных
- Новости
- Страна
- В метро Санкт-Петербурга установят 67 новых автоматов для продажи и пополнения проездных
В петербургском метрополитене установят 67 новых аппаратов по продаже и пополнению проездных билетов. Об этом пишет во вторник, 31 января, 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.
Автоматы уже начали устанавливать. Первые появились на станциях «Автово», «Московские ворота», «Гостиный двор», «Садовая» и других, отмечает ИА FlashNord.
Как рассказали в пресс-службе, в первую очередь аппараты разместят на станциях пересадок и у вокзалов и железнодорожных платформ.
Купить или пополнить проездной в новых автоматах можно только по безналичному расчету. Чек можно получить в электронном виде по QR-коду.