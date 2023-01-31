В 2023 году в Петербурге введут в эксплуатацию 37 детсадов и 18 школ

В 2023 году в Санкт-Петербурге в эксплуатацию введут 37 детских садов и 18 школ. Об этом во вторник, 31 января, пишет 78.ru со ссылкой на главу комитета по строительству Игоря Креславского.

Также будут построены 14 объектов здравоохранения, один спортивный объект и шесть объектов иного назначения.

Всего в городе в этом году планируется ввод 76 социальных объектов. 28 из них будут введены в рамках АИП, еще 48 — за счет внебюджетных средств.

Ранее, 24 января, на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что в 2023 году в городе благоустроят свыше 70 парков и скверов, а также более 1,6 тыс. дворов и придомовых территорий. Помимо этого, приведут в порядок 11 прудов и 19 общественных пространств.